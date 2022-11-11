Луганск, , 08:32 — REGNUM При обстреле боевиками ВСУ города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали два мирных жителя. Об этом 11 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ракетный обстрел Sergey Novikov

«В результате обстрелов в населенном пункте Лисичанск ранения получили два мирных жителя 1948 года рождения и 1958 года рождения, повреждено семь жилых домов и магазин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев в ночь на 11 ноября обстреляли несколько районов Донецка, а также Докучаевск и Розовку.