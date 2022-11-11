Донецк, 11 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев в ночь на 11 ноября обстреляли несколько районов Донецка, а также Докучаевск и Розовку. Об этом 11 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был осуществлён в 01:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 02:35 киевские нацисты выпустили семь снарядов калибра 152 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка, в 03:00 — три снаряда калибра 152 мм по Докучаевску, в 04:50 две ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по Розовке, и в 05:00 — четыре снаряда калибра 152 мм по Докучаевску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор РФ от Магаданской области Анатолий Широков поддержал решение о выводе российских военных из Херсона.