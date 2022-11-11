Москва, 11 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий отношения между зрителями и кинотеатрами, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото от пресс-службы фестиваля Кинозал

Прежде всего, вводится прямой запрет на осуществление в кинозале кинотеатра аудио- и видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов.

В случае нарушения указанного запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг.

Из сопроводительных материалов к законопроекту следует, что таким образом планируется бороться с пиратским контентом.

Одновременно законопроектом возлагается обязанность на демонстраторов фильмов информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Кроме того, предлагается возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий к российским фильмам одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма.

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