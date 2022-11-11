Чебоксары, , 08:25 — REGNUM В Чувашии проверяют информацию об очередном загрязнении реки Була. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

В надзорном ведомстве отмечают, что совместно с контролирующими органами и специализированной лабораторией организована проверка по факту загрязнения реки Була неочищенными сточными водами. Поводом стали сообщения в интернете.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — говорят в природоохранной прокуратуре.

Напомним, в августе 2021 года минприроды Чувашии заявляло, что в Батыревском районе в реке Була по итогам исследования выявлено превышение концентрации вредных веществ. По данному факту в отношении эксплуатирующей организации возбудили административное производство по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение»).

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Отметим, что в 2022 году не раз поступали жалобы в контролирующие органы по факту гибели рыбы в водоёмах или загрязнении рек. Так, в первом полугодии официально зарегистрировано семь фактов замора рыбы в водоёмах, в том числе в четырёх случаях причиной стало превышение нормативов концентрации вредных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии внесено представление по факту гибели рыбы в русловом пруду (притоке реки Сехнерка) из-за сброса неочищенных сточных вод.

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