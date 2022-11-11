Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Заявление американской администрации о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов U.S. Mission Genev

В телеграм-канале диппредставительства он ответил на вопросы журналистов. В частности, прокомментировал решение министерства торговли США перестать считать Россию страной с рыночной экономикой.

Антонов отметил, что лицензия американского минфина не снимает с США ответственности за дисбалансы на мировых рынках из-за многочисленных нелегитимных односторонних барьеров, в том числе в сфере продовольственной безопасности.

«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — считает дипломат.