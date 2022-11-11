Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Решение министерства торговли США, которое отказалось признавать экономику России рыночной, противоречит логике. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

Дипломат подчеркнул, что лицензия министерства финансов США, которая даёт право американским банкам осуществлять операции для российских дипломатических миссий за границей, не лишает Вашингтона ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым «ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры».

Читайте также: Минторг США отказался считать экономику России рыночной

«Имею в виду рост цен, нарушения цепочек поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности. В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — отметил Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября власти США лишили экономику России статуса рыночной. Как пояснили в американском минторге, это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая «ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне». Также отмечается, что такой шаг позволит в США применять против России антидемпиноговое законодательство, а также якобы поддержать местные компании.