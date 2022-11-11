Роли, США, , 08:31 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Андрей Свечников nhl.com

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил хет-трик, ещё по шайбе забросили защитник Брент Бёрнс и форварды Джордан Стаал, Джордан Мартинук и Йеспер Фаст.

У «Эдмонтона» отличились нападающие Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

На сегодняшний день «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 19 очков. «Эдмонтон» идёт на шестом месте в Западной конференции с 16 очками.

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