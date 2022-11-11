Брюссель, 11 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Европе нельзя продолжать следовать за разжигающими войну США, и также необходимо пересмотреть свою политику в отношении конфликта на территории б. УССР. Об этом 11 ноября заявил бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе [территории б. УССР] и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом», — сказал он.

При этом Детекс напомнил о так называемых «Панамских документах», в которых глава киевского террористического режима назван «офшорным махинатором», и добавил, что такого человека стоит считать «американской марионеткой, одержимой высокомерием» и втягивающей Европу в войну.

Кроме того, бельгийский сенатор отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб европейским странам и выгодны для США, поставляющих свои вооружение и газ в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение властей США отменить финансовые ограничения для российских димпмиссий и консульств является позитивным шагом.