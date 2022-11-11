Южно-Сахалинск, , 08:18 — REGNUM На Сахалине нерестовой реке Лютога грозит экологическая катастрофа. Тревогу забили представители регионального ОНФ, но не все ведомства отреагировали. О ситуации общественники рассказали в своём телеграм-канале.

Река Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Земельный участок на берегу реки вблизи села Рыбацкое в Анивском районе был выдан по программе «Дальневосточный гектар». На нём ведутся строительные работы — насыпан песок с глиной.

«Здесь природоохранным законодательством не разрешается вести никакие строительные работы. Особенно это касается сыпучих грунтов, которые при осадках могут попадать в нерестовую реку», — рассказал представитель областного ОНФ.

Общественники обратились с жалобами в Сахалино-Курильское теруправление Федерального агентства по рыболовству и в службу по надзору в сфере природопользования. Контролирующие органы не нашли нарушений при освоении дальневосточного гектара в устье реки.

Несоблюдение законодательства смогли увидеть только в природоохранной прокуратуре. Ведомство выдало представление об устранении нарушений.

«Прошел месяц, но стройка продолжается. Вопрос, почему так происходит, мы зададим прокурору», — прокомментировал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения прав граждан и загрязнения окружающей среды в Красноярске.