Уфа, , 08:32 — REGNUM Под домашний арест отправили обвиняемого в превышении должностных полномочий первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики в своем телеграм-канале.

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«По версии следствия, в сентябре 2021 года неустановленные лица из числа руководства министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, действуя по предварительному сговору с Жульковым, без проведения конкурсных процедур обеспечили осуществление организацией ремонтных работ по улице Горького города Сибай. В последующем должностные лица выделили незапланированные к освоению бюджетные средства и легализовали их через фиктивно проведенный в декабре 2021 года аукцион», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Сообщается, что Ленинский районный суд г. Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца (до 9 января 2023 года).