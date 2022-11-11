Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Инициативу президента США Джозефа Байдена по списанию образовательных кредитов на сотри миллионов долларов отменил суд в штате Техас. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Свою инициативу Байден выдвинул перед выборами в Конгресс. План заключается в списании задолженности по кредиту на образование на сумму до 20 тысяч долларов в каждом отдельном случае. Данная инициатива активно рекламировалась сторонниками Демократической партии. По данным администрации Белого дома, на сегодняшний день заявки на списание задолженности поступили от 26 млн американцев.

Однако федеральный суд по северному округу штата Техас объявил программу незаконной и постановил отменить её. данное решение было вынесено в ответ на обращение двух истцов, у которых была задолженность по кредиту за обучение, но они не попали под критерии программы. Как пояснил судья Марк Питтмэн, для реализации программы у администрации Белого дома, как у исполнительной власти, нет должных полномочий, которые ей может дать только Конгресс — законодательная власть.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация категорически не согласна с решением окружного суда и на него уже подана апелляция в минюст.

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