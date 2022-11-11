Москва, 11 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что в «образце демократии» США избрали в конгресс умерших Тони ДеЛуку и Барбару Купер.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», — отметил Володин в телеграм-канале.

Спикер палаты парламента обратил внимание на то, что на выборах в конгресс США побеждают «мертвые души», и привел два примера. Так, в штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов, но он скончался еще в начале октября. А в Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре.

В то же время, подчеркнул Володин, Вашингтон объявляет себя образцом демократии и любит критиковать российскую избирательную систему.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в конгресс, по итогам которых будут переизбраны палата представителей и треть сенаторов. Спикер Госдумы Володин называл три причины поражения сторонников президента США Джо Байдена.