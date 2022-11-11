Брюссель, 11 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Заявление бельгийского сенатора Детекса, призвавшего ЕС договориться с Россией о разделе территорий б. УССР, спровоцировало широкую дискуссию в социальных сетях. Некоторые комментаторы уверены: это первое трезвое предложение от Европы. Другие напомнили: это исконно русские земли, Европа не вправе рот раскрывать.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория б. УССР

«Здравые мысли посещают некоторые головы в Европе, но они не будут услышаны, к сожалению», — считает Игорь Петов.

«Поддерживаю. То, что исконно принадлежит России, оставить. Будем восстанавливать. А остальное — разделить. Пусть с западенцами разбираются», — предложил Кузьма Шаров.

«А что такое, что случилось с риторикой? Вы ж мечтали до Сибири Россию поделить. А тут скатились до трёх областей нашей Западной б. УССР И уши от осла вам в придачу», — смеется Дмитрий Ф.

«А что так? Боятся, что Россия всю территорию б. УССР себе заберёт и европейским партнёрам, которые закинули туда тучу денег, ничего не достанется?» — иронизирует Виктор Комаров.

«Видимо, Европа решила получить хоть шерсти клок с паршивой овцы, в которую так много денег вложила», — соглашается Анастасия Сухова.

«Победить сначала надо, прежде чем делить. А для этого нужно стереть все «красные линии», у врага их нет. Победу нужно желать и все необходимо для этого делать. Мобилизовать миллион, мало, значит два, все ради победы. Все для фронта, оборонка, бизнес, мы все в одной лодке, и она начинает тонуть. А если есть желание «договориться», тогда капитуляция и «горе побежденным», — рассуждает Антон Иванов.

«Все наши земли нам, а дуркаинцев пусть Польша с Канадой между собой делят. Единственно правильный способ!» — считает Алексей Жильцов.

«Поздно делить то, что уже прекратило свое существование. Получите и распишитесь…» — иронизирует Игорь Мирошников.

«Ну уж нет — что наше, то наше, а что ваше, как вы считаете, то тоже наше, российское», — считает Татьяна Горшкова.

«Губы раскатали! Вся б. УССР — это русская православная земля: более тысячи лет была и будет!» — заявил Олег Морозов.

«Не будет никакого раздела, будет Юго-западная федеральная исправительная промышленная колония под юрисдикцией соседних республик. Как вам такой вариант?» — спрашивает Юрий С.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению бельгийского сенатора Алена Детекса, единственным путем к спасению Европы и европейцев должен стать отказ от жесткой линии Зеленского. Также нужно договориться с Россией о разделе территорий б. УССР и снять санкции. В интервью французскому изданию Causeur он заявил также, что на данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом.

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