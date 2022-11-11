Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Из-за ухудшившийся ситуации с экономикой в Европе официальные лица США стали более часто задаваться вопросом о том, будут ли их европейские союзники продолжать поддерживать санкции против России. Об этом 11 ноября пишет американское издание Politico.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, всё больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций», — говорится в публикации.

Также указывается, что два высокопоставленных чиновника США указали, что такого рода опасения стали причиной целого шквала телефонных звонков у высших американских должностных лиц, обсуждавших, как им заставить лидеров стран Европы придерживаться стратегии Вашингтона.

Кроме того, отмечается, что увеличивающиеся опасения в экономической сфере, инфляция и дороговизна отопления на фоне понижения температуры воздуха в Европе стали причиной протестов в европейских городах и это оказало давление на правительства этих стран, которые стали думать о собственных проблемах, а не о поддержке режима Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Ален Детекс (Бельгия) заявил, что европейским странам выгоднее было бы отменить антироссийские санкции и договориться с Россией о разделе территории б. УССР.