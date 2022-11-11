Вашингтон, 11 ноября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Из-за ухудшившийся ситуации с экономикой в Европе официальные лица США стали чаще задаваться вопросом о том, будут ли их европейские союзники продолжать поддерживать санкции против России. Об этом 11 ноября пишет американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, всё больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций», — говорится в публикации.

Также указывается, что два высокопоставленных чиновника США указали, что такого рода опасения стали причиной целого шквала телефонных звонков высших американских должностных лиц, обсуждавших, как им заставить лидеров стран Европы придерживаться стратегии Вашингтона.

Кроме того, отмечается, что увеличивающиеся опасения в экономической сфере, инфляция и дороговизна отопления на фоне понижения температуры воздуха в Европе стали причиной протестов в европейских городах, и это оказало давление на правительства этих стран, которые стали думать о собственных проблемах, а не о поддержке режима Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Ален Детекс (Бельгия) заявил, что европейским странам выгоднее было бы отменить антироссийские санкции и договориться с Россией о разделе территории б. УССР.