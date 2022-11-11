Улан-Удэ, 11 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Сельхозпредприятия Бурятии в помощь участвующим в специальной военной операции землякам сдали 12,5 тонны мяса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

All.biz Говядина

Хозяйства десяти районов сдали в «Бурятмяспром» 50 туш общим весом 8,2 тонны, из которых было произведено 11 тысяч банок, или 5 тонн тушёнки.

Чуть ранее фермеры Кижингинского района сдали на переработку 2,7 тонны мяса. Одно из хозяйств Бичурского района для участников СВО сдало десять голов КРС на производство 2 тысяч банок тушёнки.

«На сегодня сельхозтоваропроизводители республики уже собрали в помощь 12,5 тонны мяса, из которого произведено 16,83 тыс. банок мясных консервов», — добавили в правительстве.

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