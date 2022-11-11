Панама, 11 ноября 2022, 08:20 — REGNUM Президент Панамы Лаурентино Кортисо отправиться в американский город Хьюстон (штат Техас), где пройдет медицинское обследование в рамках лечения заболевания крови, известного как миелодисплазия. Об этом говорится в заявлении панамского лидера.
По словам главы республики, он будет находиться в США до 17 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, Лаурентино Кортисо объявил, что сдал анализ крови, показавший пониженный уровень гемоглобина и лейкоцитов в крови.
Президент отметил, что врачи поставили ему диагноз миелодиспластический синдром. Это заболевание влияет на выработку здоровых клеток крови в костном мозге.