Панама, 11 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Президент Панамы Лаурентино Кортисо отправиться в американский город Хьюстон (штат Техас), где пройдет медицинское обследование в рамках лечения заболевания крови, известного как миелодисплазия. Об этом говорится в заявлении панамского лидера.

(сс) U.S. Embassy in Panama Лаурентино Кортисо

По словам главы республики, он будет находиться в США до 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Лаурентино Кортисо объявил, что сдал анализ крови, показавший пониженный уровень гемоглобина и лейкоцитов в крови.

Президент отметил, что врачи поставили ему диагноз миелодиспластический синдром. Это заболевание влияет на выработку здоровых клеток крови в костном мозге.