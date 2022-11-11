Нанкин, Китай, , 08:06 — REGNUM В восточно-китайской провинции Цзянсу, одном из крупнейших центров внешней торговли страны, в период с января по октябрь 2022 года наблюдался, по данным местных таможенных органов, устойчивый рост внешней торговли, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Нанкин (сс) alexrudd

Объем импорта и экспорта Цзянсу вырос на 8,5% в годовом исчислении до 4,54 трлн юаней (около $631,4 млрд) с января по октябрь, по данным Нанкинской таможни. Экспорт вырос до 2,89 трлн юаней, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт достиг 1,65 трлн юаней, увеличившись на 3,7% в годовом исчислении.

За 10 месяцев объем торговли провинции с Европейским союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Соединенными Штатами, а также странами и регионами «Пояса и пути» увеличился на 11,2%, 14%, 4,7% и 14,7% соответственно.

Внешняя торговля частных предприятий Цзянсу продемонстрировала высокие показатели за этот период, общий объем вырос на 13,9% в годовом исчислении до 1,81 трлн юаней, отметили в таможне.