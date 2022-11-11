Анкара, , 08:20 — REGNUM Турция увеличила поставки одеял и печей в Европу перед началом зимы на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году мы экспортируем зимнюю продукцию в основном в такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия, Бельгия и Швеция. Особенно за последние пять месяцев мы увеличили свой оборот на 30 процентов по сравнению с предыдущим месяцем», — рассказал владелец текстильной компании Рефик Джейлан.

Он добавил, что очень доволен ростом спроса на зимние товары. По словам предпринимателя, энергетический кризис в Европе дает Турции возможность заработать.

Эту тенденцию подтверждает и глава Стамбульской организации экспортеров текстиля и сырья Ахмет Оксюз. По его словам, экспорт из Турции в Европу этой группы товаров в период с января по октябрь вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Он добавил, что общая сумма экспорта составила $53 млн.