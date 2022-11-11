Москва, , 08:01 — REGNUM Сенатор РФ от Магаданской области Анатолий Широков поддержал решение о выводе российских военных из Херсона. Он считает, что главная задача России в Херсоне — защита мирных граждан и сбережение личного состава армии.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Генерал армии Сергей Суровикин назвал наиболее целесообразным вариантом организацию обороны по барьерному рубежу реки Днепр. С ним согласился министр обороны Сергей Шойгу, который сказал, что жизнь мирных граждан и солдат, остающихся в зоне линии соприкосновения, важнее всего.

Решение принято сразу по нескольким причинам: подрыв Каховской ГЭС привёл бы к многочисленным жертвам среди гражданских и загнал бы российских военных в заведомо проигрышный котёл, из которого они не смогли бы выбраться; российские военные не станут прикрываться мирными гражданами, как это делали бандеровцы в Мариуполе, Попасной, Волновахе; Запад и Киев нацелены на массовые жертвы: противник хотел, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв; российские военные под Херсоном подвергались огромным рискам: они могли оказаться отрезанными от снабжения и в таком случае не смогли бы удерживать оборону», — прокомментировал в своём телеграм-канале Анатолий Широков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мудрым и дальновидным решение командующего группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина по обороне Херсона по левому берегу реки Днепр. Говорить о сдаче Херсона здесь неправильно — этот шаг призван в первую очередь сберечь наших бойцов и позволить подготовиться к занятию более выгодной позиции для проведения спецоперации, считает Кадыров.