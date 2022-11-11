Панама, , 07:56 — REGNUM Решение о проведении Рождественского парада приняли власти города Панамы. Об этом 10 ноября сообщил информационный портал La Estrella De Panama.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По решению муниципалитета Рождественский парад состоится 11 декабря, на организацию праздничного шествия власти запланировали выделить $2,8 млн. Парад пройдёт под общим названием «Панамские традиции на Рождество».

Как рассказал мэр города Панамы Хосе Луис Фабрега, в параде примут участие 12 духовых оркестров из Ла-Чорреры и из Колона. Кроме того, зрители увидят 12 традиционно оформленных колесниц.

Муниципалитет Панамы разделит выплату организаторам Рождественского парада на две части. Первая часть составит $560 тыс. и будет выплачена до конца текущего года, вторую часть выплатят в 2023 году и её размер будет $2,2 млн.