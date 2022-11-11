Панама, 11 ноября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Решение о проведении Рождественского парада приняли власти города Панамы. Об этом 10 ноября сообщил информационный портал La Estrella De Panama.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

По решению муниципалитета Рождественский парад состоится 11 декабря, на организацию праздничного шествия власти запланировали выделить $2,8 млн. Парад пройдёт под общим названием «Панамские традиции на Рождество».

Как рассказал мэр города Панамы Хосе Луис Фабрега, в параде примут участие 12 духовых оркестров из Ла-Чорреры и из Колона. Кроме того, зрители увидят 12 традиционно оформленных колесниц.

Муниципалитет Панамы разделит выплату организаторам Рождественского парада на две части. Первая часть составит $560 тыс. и будет выплачена до конца текущего года, вторую часть выплатят в 2023 году, и её размер будет равен $2,2 млн.