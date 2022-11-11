Ухань, Китай, , 08:01 — REGNUM По данным местной таможни, за первые 10 месяцев 2022 года внешняя торговля провинции Хубэй в Центральном Китае достигла 513,66 млрд юаней (около $71,43 млрд), что на 18,5% больше в годовом исчислении, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

С января по октябрь экспорт провинции вырос на 25,6% в годовом исчислении до 348,06 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 6% до $165,6 млрд юаней, свидетельствуют данные Уханьской таможни. Объем внешней торговли, обеспеченный частным сектором провинции, достиг 321,38 млрд юаней, увеличившись на 25,6% в годовом исчислении, что составляет 62,6% от общего объема внешней торговли провинции.

Товарооборот провинции Хубэй с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ее крупнейшим торговым партнером, за первые 10 месяцев текущего года превысил 79,38 млрд юаней, увеличившись на 36,1% в годовом исчислении.

Торговля провинции с другими членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства выросла на 20,8% в годовом исчислении, в то время как ее торговля со странами «Пояса и пути» увеличилась на 36,7% за этот период.