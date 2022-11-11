Новосибирск, 11 ноября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Новосибирске выдано заключение о соответствии новых объектов аэропорта «Толмачево» требованиям проекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в сибирском управлении Ростехнадзора.

Tolmachevo.ru Международный аэропорт Новосибирска «Толмачёво»

«Проектной документацией предусматривалось строительство нового перрона на 15 стояночных мест широкофюзеляжных самолётов или 20 комбинированных мест, площадки для противообледенительной обработки самолётов, соединительной рулёжной дорожки между площадкой противообледенительной обработки самолетов и перроном, — уточнили в ведомстве. — Установлено, что в настоящее время работы завершены в полном объёме, нарушений обязательных требований не выявлено».

Считается, что ввод в эксплуатацию объекта позволит увеличить безопасность полётов, принимать любые воздушные суда без ограничений взлётной массы, повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность.