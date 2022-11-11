Нью-Дели, , 07:57 — REGNUM США и Индия являются естественными союзниками, которые могут показать всему миру, что «демократии» могут приносить пользу своим гражданам, несмотря на нестабильность и вооруженные конфликты, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в ходе выступления исследовательском центре Microsoft на окраине индийской столице Нью-Дели.

Джанет Йеллен Federalreserve

Глава ведомства указала на стремление Белого дома углубить экономические связи с Индией. Йеллен также добавила, что демократическая идея в мире и глобальная экономика находятся «в переломном моменте».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят стать для Нью-Дели ключевым стратегическим партнером вместо Москвы.

В середине августа американский конгрессмен индийского происхождения Ро Ханна предложил Индии стать шестым членом группы «НАТО плюс».

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