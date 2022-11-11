Вашингтон, , 07:58 — REGNUM От владельцев пародийных учетных записей в социальной сети Twitter потребуют обязательного указания шуточного характера блогов в названии, заявил новый владелец соцсети американский олигарх Илон Маск в своем микроблоге.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«В дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией, должны включать слово «пародия» в именах своих страничек, а не только в биографии», — заявил он.

Маск добавил, что обманывать людей — нехорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский бизнесмен Илон Маск не исключил возможности банкротства компании Twitter. По его словам, такое развитие событий возможно, если соцсеть будет тратить денег больше, чем зарабатывает.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск не исключил возможности банкротства Twitter