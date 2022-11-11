Вашингтон, 11 ноября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. От владельцев пародийных учетных записей в социальной сети Twitter потребуют обязательного указания шуточного характера блогов в названии, заявил новый владелец соцсети американский олигарх Илон Маск в своем микроблоге.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«В дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией, должны включать слово «пародия» в именах своих страничек, а не только в биографии», — заявил он.

Маск добавил, что обманывать людей — нехорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский бизнесмен Илон Маск не исключил возможности банкротства компании Twitter. По его словам, такое развитие событий возможно, если соцсеть будет тратить денег больше, чем зарабатывает.