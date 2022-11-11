Улан-Удэ, , 07:46 — REGNUM В ряде регионов Дальнего Востока будут создаваться центры по военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию молодёжи. Об этом в ходе поездки в Бурятию заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Юнармия на параде Победы. Омск Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

10 ноября он посетил республиканскую кадетскую школу-интернат, отметив, что здесь с патриотическим воспитанием по определению всё хорошо. По его словам, в вопросах военной подготовки нет устоявшегося стандарта.

«Готовим мы, и наши противники тоже готовят. Поэтому мы будем стремиться повышать уровень военной подготовки… Будем стараться привлечь лучшие технологии, лучших специалистов», — отметил полпред.

Юрий Трутнев поручил также руководству Бурятии усиливать работу по патриотическому воспитанию. Он подчеркнул, что от того, как воспитывают молодёжь зависит, какой будет страна.

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