Якутск, , 07:44 — REGNUM В микрорайоне Марха в столице Якутии путь в школу пролегает по опасному мосту, который частично разрушен и изначально был сделан из подручных материалов. Мостовой переход является бесхозным и не состоит в реестре муниципальной собственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Мост

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Мост находится возле школы, дети ходят по нему на занятия. Конструкция частично опирается на камень, некоторые элементы обвалились. Горожане опасаются, что переход может обрушиться в любой момент.

Техническое состояние моста не соответствует требованием безопасности, констатировали в прокуратуре. Вынужденный путь в школу по нему нарушает права детей. В мэрию Якутска внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, мостовому переходу в селе Чильчи Тындинского округа Амурской области необходим капитальный ремонт. К такому выводу пришла прокуратура региона. Необходима замена дорожных конструкций и полотна.