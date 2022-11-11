Сантьяго, , 07:57 — REGNUM Тело британского астронома Томаса Марша, пропавшего без вести в середине сентября на севере Чили, найдено, сообщает в своем микроблоге управление полиции северного региона Кокимбо.

Чили (сс) Evelyn Proimos

Причина смерти мужчины не уточняется. Полиция вела поиски Марша в засушливой гористой местности в 600 км к северу от чилийской столицы Сантьяго.

Астроном работал в Уорикском университете (Ковентри, графство Уэст-Мидлендс) и прибыл в Чили с научным визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года на юге Чили пропал без вести ученый-геолог из Германии, который прибыл в национальный парк Торрес-дель-Пайне с рабочей миссией.

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