Берёзовский, Свердловская область, 11 ноября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Члены семей мобилизованных в Берёзовском Свердловской области смогут посещать врачей в приоритетном порядке. Об этом мэр Евгений Писцов сообщил в соцсетях.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

«В целях оказания социальной поддержки членам семей мобилизованных граждан в ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ» организовано приоритетное медицинское обслуживание в рамках прохождения вне очереди профилактических осмотров и диспансеризации», — написал Писцов.

По словам чиновника, для получения привилегии родственникам мобилизованного достаточно предоставить в больницу документ. Выданная в военкомате справка №706 подтвердит, что мужчину из семьи действительно мобилизовали.