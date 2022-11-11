На Среднем Урале семьи мобилизованных освободили от очередей в больнице
Берёзовский, Свердловская область, 11 ноября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Члены семей мобилизованных в Берёзовском Свердловской области смогут посещать врачей в приоритетном порядке. Об этом мэр Евгений Писцов сообщил в соцсетях.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Больница
«В целях оказания социальной поддержки членам семей мобилизованных граждан в ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ» организовано приоритетное медицинское обслуживание в рамках прохождения вне очереди профилактических осмотров и диспансеризации», — написал Писцов.
По словам чиновника, для получения привилегии родственникам мобилизованного достаточно предоставить в больницу документ. Выданная в военкомате справка №706 подтвердит, что мужчину из семьи действительно мобилизовали.