Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Условие завершения конфликта на территории б. УССР назвал президент США Джозеф Байден. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснил американский лидер перед вылетом в зарубежное турне, ситуация вокруг территории б. УССР не будет урегулирована до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет войска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предполагаемой встрече президента США Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках зарубежного турне.

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