Вашингтон, 11 ноября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Условие завершения конфликта на территории б. УССР назвал президент США Джозеф Байден. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как пояснил американский лидер перед вылетом в зарубежное турне, ситуация вокруг территории б. УССР не будет урегулирована до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет войска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предполагаемой встрече президента США Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках зарубежного турне.