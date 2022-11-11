Тегеран, 11 ноября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. 10 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что объявление Ирана о создании гиперзвуковой баллистической ракеты усиливает опасения по поводу ядерной программы страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Объявление Ирана о создании гиперзвуковой баллистической ракеты усиливает опасения по поводу ядерной программы страны», — сказал он в интервью журналистам агентства.

Ранее командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир-Али Гаджизаде сообщил о строительстве в стране гиперзвуковой баллистической ракеты.

По его словам, баллистическая ракета способна пройти через все системы противоракетной обороны.

Ранее глава МАГАТЭ подтвердил утверждение о том, что переговоры в Вене зашли в тупик, заявив, что из-за ограниченного доступа инспекторов к ядерным объектам Ирана в последние месяцы в их распоряжении нет полной информации.