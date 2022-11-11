Киев, , 07:26 — REGNUM Заявление Зеленского о том, что не закрывал дверь для переговоров с Россией, спровоцировало широкий общественный резонанс и массу ироничных комментариев в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленский никогда не закрывал двери для переговоров с Россией — мамой клянусь, во всём Америка виновата», — смеется Дмитрий.

«Инопланетянин», — отозвался о Зеленском Егор Панкратов.

«Указ издал, двери не открывал, переговоров не хочу! Дозы еще не закончились!» — иронизирует Ярослав Аксаков.

«Зеленский врёт, переговоры ему денег не принесут», — отмечает Елена Амур.

«Двери не закрывал, только потому, что эти двери и не открывал. Пытается их приоткрыть по заданию Америки и ЕС, прощупывая позиции, выгодные для ХЗапада и США — для красивого выхода из данной ситуации», — рассуждает Татьяна Баранова.

«Какое величие у горе-пианиста! Интересно другое: кто этому недоразумению порошковому к этой двери подходить разрешил? Весь мир знает, что оно никто», — считает Леонид Соколов.

«Зелёный делает то, что умеет. Артист. На рояле сумел, сейчас на двух стульях пытается балансировать», — развивает тему Нелли Кузнецова.

«Какие переговоры? О чём договариваться? За жизни погубленные кто ответит? Опять олигархам бабло сохранить? Дать хохлам возможность сил накопить и нашим детям разгребать вашу демократию? А нашим «некоррумпированным» чиновникам дальше Россию грабить? Задолбали переговорщики! Выжечь фашизм калёным железом!» — предлагает Игорь Рогатин.

«Дикая опущенная территория даунов, скачущих в кастрюлях, дохнущих в котлах, убивающее всех, кто не согласен с их варварским образом существования и хочет жить как человек. Тупиковая ветвь эволюции кастрюлеголовых дегенератов завершает свой путь и слава Богу!» — поделилась мнением Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией, но для переговором ему нужна другая Россия: та, «которая будет по-настоящему готова к миру».

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