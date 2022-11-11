Тегеран, 11 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. 10 ноября национальная сборная Ирана по футболу в товарищеском матче обыграла команду Никарагуа со счетом 1:0. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Игра на футбольном поле на 100 000 зрителей в тегеранском спортивном комплексе Азади началась в 19:30 по местному времени.

Главный тренер иранской команды Карлос Кейруш, чьи основные игроки отсутствовали из-за своих обязательств в футбольных лигах ЕС и ОАЭ, использовал комбинацию игроков из родного Ирана и некоторых футболистов из лиги Катара.

Как и было предсказано, Никарагуа с самого начала нечего было предъявить на поле, и мяч большую часть времени находился на их половине, так что иранский голкипер Алиреза Бейранванд большую часть времени «просто наблюдал за игрой».