Тегеран, 11 ноября 2022, 09:08 — REGNUM Десятого ноября глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эджей заявил, что с бунтовщиками необходимо строго разобраться на основе внутреннего законодательства за действия, направленные на нарушение безопасности иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Эджей заявил об этом на встрече с сотрудниками судебной системы в провинции Южный Хорасан, расположенной на востоке Ирана.
Он отметил, что участники беспорядков получат решительный ответ, потому что они нарушили безопасность людей, лишили их средств к существованию и оскорбили их ценности.
Он также отметил, что враги пытаются использовать существующие уязвимые места для продвижения своей собственной повестки дня и помешать Ирану добиться прогресса.