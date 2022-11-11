Тегеран, 11 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Десятого ноября глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эджей заявил, что с бунтовщиками необходимо строго разобраться на основе внутреннего законодательства за действия, направленные на нарушение безопасности иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Эджей заявил об этом на встрече с сотрудниками судебной системы в провинции Южный Хорасан, расположенной на востоке Ирана.

Он отметил, что участники беспорядков получат решительный ответ, потому что они нарушили безопасность людей, лишили их средств к существованию и оскорбили их ценности.

«Но любой, кто был обманут в ходе беспорядков, не считается совершившим преступление, если сожалеет о содеянном и возьмет на себя обязательство больше не повторять подобных действий», — подчеркнул глава судебной власти.

Он также отметил, что враги пытаются использовать существующие уязвимые места для продвижения своей собственной повестки дня и помешать Ирану добиться прогресса.