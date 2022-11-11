Мазановский район, Амурская область, , 07:48 — REGNUM Начальника участка золотодобывающей компании, которая работает в Мазановском районе Амурской области, привлекут к уголовной ответственности за гибель сотрудника. Его бездействие привело к тому, что в котловане утонул грузовик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Котлован Sasveny

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По факту гибели человека возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следствие пришло к выводу, что начальник участка не принял меры к ограждению опасного участка насыпной дороги, которая проходила через наполненный водой котлован.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в суд

Как сообщало ИА REGNUM, дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении директора ООО «Белогорскремстройсервис», допустившего работы на песчаном карьере с нарушением требований охраны труда. Из-за нарушения правил безопасности погиб человек — его завалило песком.