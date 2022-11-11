Красноярск, , 07:33 — REGNUM По меньшей мере три человека стали жертвами столкновения под Красноярском легкового автомобиля Toyota и грузовика MAN, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Красноярскому краю.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло в Сухобузимском районе на 70-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Еще один человек пострадал. Речь идет о водителе грузового автомобиля.

На место происшествия вместе со следственно-оперативной группой выехали заместитель начальника руководителя регионального главка МВД РФ Руслан Северин и временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по региону Сергей Молявко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в городе Златоуст Челябинской области грузовик съехал в котлован с двумя рабочими, которые погибли в результате случившегося.

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