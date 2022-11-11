Стрежевой, Томская область, , 07:26 — REGNUM В Томской области организована доследственная проверка по факту обнаружения синегнойной палочки в системе водоснабжения двух школ города Стрежевой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Ранее об обнаружении бактерий рассказали сотрудники Роспотребнадзора. По данным ведомства, синегнойная палочка выявлена в точках отбора проб воды в школах №6 и №8. Специалисты составили протоколы о временном запрете деятельности учреждений.

«Следователи следственного отдела по городу Стрежевой приступили к производству доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство города ранее приняло решение перевести учащихся обеих школ на дистанционное обучение. По словам словам мэра Валерия Дениченко, предположительно бактерии попали в систему водоснабжения при замене теплоузла в конце 2021 года.

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