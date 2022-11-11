Тегеран, 11 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 10 ноября министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур встретился с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана, известной как ЭСКАТО. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Представитель ЭСКАТО Армида Салсия Алисджахбана заявила, что Иран занимает ключевую позицию в организации, отметив, что особое географическое положение страны делает ее важной в коммуникационных проектах, соединяющих запад и восток Азии.

Она также приветствовала развитие Ираном космических технологий и высоко оценила развитие сотрудничества между ЭСКАТО и Тегераном.

Иранский министр, со своей стороны, объявил о готовности страны использовать местные технологические возможности для расширения сотрудничества с ЭСКАТО и ее государствами-членами.

Зарепур находится в Южной Корее для участия в двухдневной конференции министров цифровых технологий ЭСКАТО, которая открылась 9 ноября.