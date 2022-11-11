Владивосток, 11 ноября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны из Владивостока Анатолий Евдокимович Родин 11 ноября отметил свой 95-й день рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Поздравительные открытки для ветеранов

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Анатолий Родин родился в селе Великая Кема Тернейского района Приморского края. В 1944 году ушёл на фронт, попал в танковые войска.

Воинскую службу окончил в 1951 году в звании капитана, вернулся в Приморье и работал заместителем председателя исполкома Надеждинского района. Затем учился в Дальневосточном политехническом институте по специальности «инженер-строитель».

Более 11 лет он проработал на крупных строительных предприятиях на севере Дальнего Востока. Построил и ввёл в эксплуатацию более десяти объектов. В 1969 году начал работу на новом предприятии — «Судпромстрой» во Владивостоке.

Анатолий Родин удостоен высшей награды — ордена Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской и Курской битв Борису Ивановичу Быстрову из Красноярска 7 ноября 2022 года исполнилось 99 лет.