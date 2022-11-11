Токио, , 07:34 — REGNUM Правительство Японии намерено в течение месяца начать расследование в отношении «Церкви объединения», которую обвиняют в мошенничестве и вымогательстве. Об этом заявила министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Кэйко Нагаока в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, японские власти готовят перечень вопросов руководству этой организации. Если же мошенническая деятельность «Церкви объединения» будет доказана, что суд может принять решение о роспуске организации. Нагаока добавила, что пока ущерб, причиненный жителям Японии этой организацией, оценивается в 1,4 млрд иен (около $10 млн). По ее словам, это является достаточным основанием для начала разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября заместитель генсека правительства Японии Сэйдзи Кихара признался в контактах с «Церковью объединения». Отметим, что связи политиков с этой организацией стали поводом для перестановок в японском правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Замгенсека правительства Японии признал связи с «Церковью объединения»