Тегеран, , 08:09 — REGNUM 10 ноября министерство разведки Ирана объявило, что один из главных сотрудников враждебного саудовского международного телеканала (Iran International), идентифицированный как Эльхам Афкари, был арестован разведывательными силами вблизи пограничного района. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По версии следствия, с начала беспорядков в Иране в середине сентября Афкари участвовала в мероприятиях, направленных на то, чтобы показать черную картину Исламской Республики Иран, подстрекая молодежь и молодых женщин присоединиться к беспорядкам и нагнетая страх среди людей.

Ее деятельность в Иране долгое время находилась под наблюдением иранских спецслужб, которые доказали, что задержанная неоднократно сотрудничала с контрреволюционными агентами и действовала как один из лидеров недавних беспорядков.

Ранее министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что вышеупомянутый телеканал признан террористической организацией, и его сотрудники будут преследоваться иранской разведкой, при этом любые контакты с этим агентством будут рассматриваться как действия, направленные против национальной безопасности Ирана.