Тегеран, 11 ноября 2022, 09:05 — REGNUM Десятого ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан раскритиковал главу МИД ФРГ Анналену Бербок и заявил, что провокационные, интервенционистские и недипломатичные заявления Германии «не свидетельствуют об утонченности и мудрости». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Он также отметил, что «подрыв давних связей имеет долгосрочные последствия, при этом Германия может предпочесть взаимодействие для решения общих проблем заместо конфронтации».