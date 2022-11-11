Тегеран, 11 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Десятого ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан раскритиковал главу МИД ФРГ Анналену Бербок и заявил, что провокационные, интервенционистские и недипломатичные заявления Германии «не свидетельствуют об утонченности и мудрости». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

«Главе МИД Бербок: провокационные, интервенционистские и недипломатичные взгляды не свидетельствуют об утонченности и мудрости», — написал Амир Абдоллахиан в своем Twitter.

Он также отметил, что «подрыв давних связей имеет долгосрочные последствия, при этом Германия может предпочесть взаимодействие для решения общих проблем заместо конфронтации».

«Наш ответ будет соразмерным и решительным», — подчеркнул он далее, сославшись на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия между обеими сторонами в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.