Тегеран, , 08:57 — REGNUM Десятого ноября министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур и министр науки и коммуникаций Южной Кореи на встрече призвали к укреплению двусторонних отношений, особенно в области информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Зарепур, который отправился в Сеул по приглашению своего корейского коллеги для участия в Азиатско-Тихоокеанской конференции министров цифровых технологий 2022 года, встретился и провел переговоры с министром науки и коммуникаций Южной Кореи.

Ссылаясь на политику 13-го правительства Ирана по развитию отношений с различными государствами и указывая на 60-ю годовщину установления дипломатических отношений с Южной Кореей, Зарепур выразил готовность его страны расширять двусторонние связи, особенно в области ИКТ.

Указав на достижения Южной Кореи в области ИКТ и развитие внутренних платформ в стране, он отметил, что Иран, как и Южная Корея, стремится максимально использовать возможности новых коммуникационных технологий для облегчения жизни своего народа.

Представляя некоторые иранские платформы в различных областях, он подтвердил готовность иранских компаний обмениваться знаниями и ноу-хау с южнокорейскими корпорациями.