Тегеран, 11 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Десятого ноября командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Гаджизаде заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) произвел усовершенствованные гиперзвуковые баллистические ракеты для прохождения через развитые системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая в кулуарах церемонии в честь 11-й годовщины мученической смерти генерала Хасана Техрани Мокаддама, Гаджизаде заявил, что КСИР произвел усовершенствованные гиперзвуковые баллистические ракеты, способные проходить через развитые системы противовоздушной обороны.

Касаясь деталей гиперзвуковой ракеты, он подчеркнул, что ракета обладает высокой скоростью и может маневрировать даже в космосе.

Он подтвердил, что эта новая усовершенствованная ракета проходит через все системы противоракетной обороны.

По словам Гаджизаде, подобные ракеты нацелены на усовершенствованные противоракетные системы противника, что является крупным скачком в секторе производства иранских ракет.